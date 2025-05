thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Freitagmittag

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 10,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 10,08 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,27 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.556.607 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 72,53 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,157 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,13 EUR aus.

thyssenkrupp gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,18 Mrd. EUR eingefahren.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,702 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

