thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 10,18 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 10,18 EUR ab. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 10,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,29 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.849.408 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,157 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 7,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. thyssenkrupp hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,702 EUR je Aktie aus.

