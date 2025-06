thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag gesucht

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 8,67 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 8,67 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 2.248.369 Stück.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,33 Prozent. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 68,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,157 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,88 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,535 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

