thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 4,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,9 Prozent auf 4,20 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,27 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 839.717 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,82 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,97 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,66 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 7,98 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,415 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu

MDAX-Handel aktuell: MDAX im Plus