thyssenkrupp Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus thyssenkrupp

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 6,94 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,92 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,23 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.310.291 Stück gehandelt.

Am 09.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 12,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 0,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,87 EUR an.

Am 10.02.2022 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,23 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,32 Milliarden EUR im Vergleich zu 9,02 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q1 2022 wird am 10.02.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 11.05.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG