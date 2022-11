thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag kaum bewegt

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,04 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 5,07 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,01 EUR. Bei 5,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 107.400 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,53 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 11.08.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.950,00 EUR umgesetzt, gegenüber 8.676,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 23.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 1,60 EUR im Jahr 2022 aus.

