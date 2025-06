thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag nahe Nulllinie

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die thyssenkrupp-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 8,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die thyssenkrupp-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 8,51 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 81.745 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 22,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,48 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,151 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,88 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,25 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von -0,13 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,06 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,515 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Mai 2025: Analysten sehen Potenzial bei thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie nach starkem Vortag etwas tiefer - TKMS-Börsenpläne stützen

Hot Stocks heute: thyssenkrupp nucera, Studie für 600 Megawatt-Anlage - Silber erwacht