thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von thyssenkrupp

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 10.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 8,70 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 8,70 EUR. Bei 8,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 619.619 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR an. 23,35 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.04.2022 bei 6,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 30,46 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,16 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 11.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.599,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.577,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,57 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,45 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein

thyssenkrupp-Aktie: thyssenkrupp-Tochter will offenbar Werft in Wismar übernehmen

thyssenkrupp-Aktie: Option für IPO der Wasserstofftochter weiterhin auf dem Tisch

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com