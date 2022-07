thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Vormittag ausgebremst

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11.07.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 5,21 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,13 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,25 EUR. Zuletzt wechselten 465.402 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 11,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 4,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 11.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 EUR gegenüber -0,32 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.599,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte thyssenkrupp einen Umsatz von 8.577,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,24 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG