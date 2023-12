thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 6,36 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 6,36 EUR ab. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,27 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,35 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 818.860 Stück gehandelt.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 22,03 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,50 EUR fiel das Papier am 16.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 13,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,63 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 22.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,23 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.812,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.02.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,732 EUR fest.

