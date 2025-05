thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit KursVerlusten

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 10,26 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 10,26 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 10,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 89.930 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 10,95 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,78 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 73,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,157 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 7,13 EUR.

Am 13.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,702 EUR je Aktie belaufen.

