thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 10,29 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 10,29 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 10,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,18 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 3.903.226 Aktien.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 6,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 271,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,157 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 13.02.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,50 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,702 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

