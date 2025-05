thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag billiger

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 10,01 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 10,01 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,86 EUR ab. Bei 10,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.730.896 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 261,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,157 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 7,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 13.02.2025. thyssenkrupp hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. thyssenkrupp dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,702 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp Stahl: Hoffnung für Kreuztaler Werk - thyssenkrupp-Aktie stabil

So schätzen die Analysten die thyssenkrupp-Aktie im April 2025 ein

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren eingebracht