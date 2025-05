thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Kurseinbußen

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 10,05 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 10,05 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 224.456 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 10,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,157 EUR belaufen. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 7,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7,83 Mrd. EUR, gegenüber 8,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,28 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,702 EUR je Aktie aus.

