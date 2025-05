thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,27 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,27 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,22 EUR nach. Bei 10,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.974.722 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 6,67 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 270,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,157 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,13 EUR an.

Am 13.02.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. thyssenkrupp hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,664 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

