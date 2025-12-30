DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -1,3%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.440 -0,1%Euro1,1753 +0,1%Öl61,15 +0,4%Gold4.315 -0,6%
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Krankenkassen-Beiträgen

02.01.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Krankenkassen-Beiträgen

Wer bei einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist, hat in diesen Tagen ein Schreiben seiner Kasse erhalten. Die Erklärungen führen in den meisten Fällen zu dem Ergebnis, dass der Beitrag für 2026 erneut steigen wird. Eins ist klar: Wenn Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) nicht handelt, steigen die Beitragssätze immer weiter an. Aktuell sind es vor allem die steigenden Kosten in den Krankenhäusern, bei den Arzneimitteln und in den Praxen, die das System unter Druck setzen. Allerdings könnten die massenhaften Entlassungen in der Industrie sowie die steigende Arbeitslosigkeit schon bald dafür sorgen, dass sich die Situation ändert und auch die Einnahmen einbrechen. Angesichts dieses Zeitdrucks muss 2026 tatsächlich das Jahr der Reformen werden, will die Regierung Schlimmeres vermeiden./yyzz/DP/zb