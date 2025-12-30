DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 -1,0%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.440 -0,1%Euro1,1749 ±0,0%Öl61,15 +0,4%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab
HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Merz/Neujahrsansprache

02.01.26 05:34 Uhr

RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zu Merz/Neujahrsansprache

Deutschland kann seine strukturellen Schwächen nicht länger beschönigen: Gesundheitswesen, Rente, Bildung, Bundeswehr und Infrastruktur stehen zugleich unter Druck. Kanzler Friedrich Merz hätte den Bürgern eine ehrliche Bestandsaufnahme und eine belastbare Perspektive für einen Neustart geben müssen. Seine Neujahrsansprache wirkte dagegen beschwichtigend. Die Wahrheit ist den Menschen nicht zu viel - sie kann befreiend sein. Defizite in der Daseinsvorsorge gefährden die Demokratie, weil staatliche Leistungsfähigkeit das zentrale Vertrauenskriterium ist. Wenn Renten unsicher wirken, Operationen verschoben werden, Pflegeplätze fehlen, Beiträge steigen, Schulen, Straßen, Schiene und Wasserwege verfallen und Behörden monatelang blockieren, entsteht der Eindruck: teurer, aber nicht verlässlicher. 2026 wird zum Entscheidungsjahr: nötig sind Priorisierung, das Streichen überholter Versprechen, Investitionen in Kernbereiche sowie ein Schub bei Digitalisierung und KI - sonst droht ein kaum reparabler Vertrauensbruch in die Demokratie./yyzz/DP/zb