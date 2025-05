thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 10,57 EUR nach oben.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 10,57 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 10,62 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 10,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 893.045 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 3,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,77 EUR). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 73,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,157 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 7,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 13.02.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,664 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

So schätzen die Analysten die thyssenkrupp-Aktie im April 2025 ein

thyssenkrupp-Aktie dennoch in Rot: Neuer U-Boot-Auftrag aus Singapur für thyssenkrupp Marine Systems

thyssenkrupp Stahl: Hoffnung für Kreuztaler Werk - thyssenkrupp-Aktie stabil