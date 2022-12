thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 04:22 Uhr 3,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 6,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.144.951 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 13.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,92 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 4,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,57 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 24.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,19 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.441,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.568,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.02.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. thyssenkrupp dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,588 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie weit im Plus: thyssenkrupp-Beteiligung HKM laut IG Metall bedroht

thyssenkrupp-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

thyssenkrupp-Aktie verliert: COO von thyssenkrupp Marine Systems geht Ende Januar

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com