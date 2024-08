thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Donnerstagmittag seitwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die thyssenkrupp-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 3,09 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,09 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,07 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.018.511 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,48 EUR erreichte der Titel am 05.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 58,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,07 EUR ab. Mit Abgaben von 0,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,73 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9,06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 19.11.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,100 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

