thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 5,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 5,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 970.738 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.01.2022 bei 10,94 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,57 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 24.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.568,00 EUR – ein Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.441,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 14.02.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 13.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,564 EUR je Aktie belaufen.

