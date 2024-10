thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 3,11 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3,11 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 3,11 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 73.261 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 7,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 131,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 12,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,142 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,139 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX

XETRA-Handel: Gewinne im MDAX

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag im Aufwind