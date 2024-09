thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Mittwochnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 3,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 3,04 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,05 EUR. Bei 2,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.588.699 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 7,37 EUR markierte der Titel am 03.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 142,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 8,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,142 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,08 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 20.11.2025.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,141 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell

Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag