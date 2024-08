thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Montagnachmittag positiv

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 3,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:51 Uhr 3,9 Prozent. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,26 EUR zu. Bei 3,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 1.814.521 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 56,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 5,69 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 7,73 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.11.2025 werfen.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,056 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

