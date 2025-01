thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 4,21 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:51 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,25 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,20 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.336.525 Aktien.

Bei 5,95 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,42 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,151 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,13 EUR.

Am 19.11.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,70 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,23 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 13.02.2025 gerechnet. Am 17.02.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,770 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

XETRA-Handel: MDAX im Plus

Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester