thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Mittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 8,54 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 8,54 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,64 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.440.158 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,16 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,77 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 67,60 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,157 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,88 EUR an.

Am 13.02.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 7,83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR umsetzen können.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,586 EUR in den Büchern stehen haben wird.

