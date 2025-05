thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Nachmittag deutlich an

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 6,6 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:52 Uhr 6,6 Prozent. Bei 8,97 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.483.370 thyssenkrupp-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 10,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 23,37 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,157 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2025 veröffentlicht. thyssenkrupp dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,586 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

