thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 20.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 5,58 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,51 EUR. Bei 5,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 2.338.605 Stück.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,88 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,82 EUR am 05.07.2022. Mit einem Kursverlust von 15,68 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,94 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 11.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 10.599,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8.577,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 2,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Salzgitter-Aktie leichter: Aufsichtsrat genehmigt Fahrplan für CO2-arme Stahlproduktion

thyssenkrupp- und BP-Aktien verlieren: BP kooperiert mit thyssenkrupp Steel bei Stahl-Dekarbonisierung

Hier stimmt was nicht! Deutsche Stahlaktien - Imaginäre Grenzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG