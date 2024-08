thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Verlusten

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 3,21 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 1,2 Prozent auf 3,21 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 780.399 Stück.

Bei einem Wert von 7,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 57,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2024 bei 3,07 EUR. Mit Abgaben von 4,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,73 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 19.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,056 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester

MDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag fester