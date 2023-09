thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Mittag Boden gut

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 7,07 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 7,07 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,07 EUR an. Bei 7,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 232.922 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 9,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (4,17 EUR). Abschläge von 41,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 9.598,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,032 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich fester

MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit Zuschlägen