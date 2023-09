thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 7,14 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 7,14 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,01 EUR. Zuletzt wechselten 598.421 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Gewinne von 8,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 71,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,86 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,032 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

