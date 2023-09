thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,03 EUR an der Tafel.

Die thyssenkrupp-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,03 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.712 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 10,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 68,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,86 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 10.08.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,35 Prozent auf 9.598,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,032 EUR fest.

