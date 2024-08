thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verliert am Donnerstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 3,22 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,22 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,21 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,22 EUR. Zuletzt wechselten 506.279 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,48 EUR erreichte der Titel am 05.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 56,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2024 Kursverluste bis auf 3,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,73 EUR aus.

Am 15.05.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,56 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 20.11.2025.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,056 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

