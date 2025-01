thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp bricht am Donnerstagnachmittag nach oben aus

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 6,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,5 Prozent im Plus bei 4,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.117.229 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,95 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. 36,77 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 57,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,151 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,13 EUR an.

Am 19.11.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 17.02.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,749 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX