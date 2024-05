thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 4,72 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,72 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 905.849 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 7,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 59,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,29 EUR am 26.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,13 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,416 EUR in den Büchern stehen haben wird.

