thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Freitagnachmittag zu

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 4,46 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 4,46 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,47 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.863.390 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,88 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,94 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,91 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,151 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,13 EUR an.

thyssenkrupp veröffentlichte am 19.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 17.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,749 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich

thyssenkrupp-Aktie baut Gewinne deutlich aus: Tosyali-Pläne beflügeln Kurs

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag im Minus