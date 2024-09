thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 3,28 EUR nach oben.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 3,28 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,40 EUR an. Bei 3,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.949.300 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2023 bei 7,37 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 124,83 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 15,56 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,13 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,60 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 20.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,139 EUR je Aktie belaufen.

