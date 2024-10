thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Freitagmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,31 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 3,31 EUR. Bei 3,34 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,30 EUR. Bisher wurden heute 261.843 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,19 EUR erreichte der Titel am 22.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 117,48 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 16,30 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,142 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte thyssenkrupp am 19.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,139 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

