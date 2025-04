thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagnachmittag fester

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 9,91 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,5 Prozent auf 9,91 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.991.388 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Bei 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 72,06 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,157 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 7,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 13.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2025 gerechnet. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,667 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren verloren

thyssenkrupp- und Fincantieri-Aktien im Minus: TKMS und Fincantieri vereinbaren Kooperation

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen