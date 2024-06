thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 4,02 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 2,1 Prozent auf 4,02 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 3,99 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.523.136 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 7,52 EUR. 87,10 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 0,95 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2024 gerechnet. thyssenkrupp dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,412 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

