thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Um 09:22 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 5,36 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 5,37 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.416 thyssenkrupp-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 52,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 11,31 EUR.

Am 11.08.2022 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 10.950,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.676,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte thyssenkrupp am 17.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 23.11.2023 dürfte thyssenkrupp die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,59 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Citi-Analysten warnen: Deutscher "Doppelwumms" mit erheblichen Risiken für Eurozone

thyssenkrupp-Aktie legt zu: Fitch bestätigt Thyssenkrupp mit BB-

Anglo American und thyssen arbeiten an klimafreundlicherem Stahl - thyssenkrupp-Aktie dreht ins Plus

Bildquellen: thyssenkrupp AG