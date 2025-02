thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Mittag stärker

thyssenkrupp im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 7,66 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 7,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,52 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.780.541 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 7,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 1,17 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,77 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,673 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

