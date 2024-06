thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,97 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,97 EUR. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 3,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.261 thyssenkrupp-Aktien.

Am 14.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,13 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,98 EUR am 25.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2023 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,13 EUR aus.

Am 15.05.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,417 EUR je Aktie.

