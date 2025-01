thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Mittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 4,73 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,73 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.407.556 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 24,25 Prozent zulegen. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,53 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,13 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 19.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR gegenüber -3,23 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 17.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,666 EUR je Aktie belaufen.

