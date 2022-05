thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Vormittag zu

Die Aktie legte um 31.05.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 8,85 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 180.439 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 22,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.04.2022 bei 6,67 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,58 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,16 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 10.599,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.577,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von thyssenkrupp.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,45 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG