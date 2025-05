Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Tilray (ex Aphria) im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 0,488 USD zu.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 0,488 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,492 USD. Bei 0,486 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 128.074 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 2,335 USD erreichte der Titel am 02.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 378,288 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 18.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,430 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,921 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.04.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,12 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD im Vergleich zu 188,34 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,052 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor