Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 4,7 Prozent auf 0,406 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 0,406 USD abwärts. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,370 USD ein. Bei 0,425 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1.519.031 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,145 USD. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 428,455 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,370 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,820 Prozent.

Nachdem Tilray (ex Aphria) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD gegenüber -0,12 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 185,78 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 188,34 Mio. USD umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,052 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor