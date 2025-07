Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag höher

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 0,430 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,434 USD. Mit einem Wert von 0,420 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 636.677 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 2,145 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 398,837 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2025 bei 0,351 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,372 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 08.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,36 Prozent auf 185,78 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,283 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor