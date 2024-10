Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 1,68 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1,68 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,67 USD. Bei 1,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 305.246 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 43,51 Prozent niedriger. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,60 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,48 Prozent.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 29.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,21 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 229,88 Mio. USD gegenüber 184,19 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 10.10.2024 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,122 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

