Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 0,403 USD nach.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 0,403 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 0,399 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,407 USD. Bisher wurden heute 358.892 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Bei 2,145 USD erreichte der Titel am 31.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 432,522 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.06.2025 bei 0,370 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,118 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tilray (ex Aphria) 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,87 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,78 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2027 einen Verlust in Höhe von -0,052 USD je Aktie ausweisen dürften.

